Hospizlauf : Getrennt laufen für das gemeinsame Ziel

Trier/Koblenz Obwohl wieder nur virtuell möglich verspricht der Hospizlauf wieder ein Erfolg zu werden. Viele Laufvereine sammeln Spenden für die Hospize in Trier und Koblenz.

Hunderte T-Shirts hat Frank Knodt bereits gegen eine Spende zugunsten des Bundesverbands Herzkranker Kinder (BVHK) an die Läufer gebracht. Im Herbst will der Trierer einige von promienten Sportlern aus der Region signierte Shirts für den guten Zweck versteigern. Am 15. und 16. August veranstaltet Knodt außerdem einen virtuellen Spendenlauf, um Kindern mit Herzfehler und deren Familien zu helfen. Die Online-Anmeldung unter www.chiplauf.de ist freigeschaltet. Außer zu helfen will Knodt unter den Hashtag #herzsignal auf die Gefahr von übergangenen Infektionen beim Sport aufmerksam machen, die zu Herzmuskelentzündungen führen können. Aus eigener Erfahrung: Knodt läuft selbst mit Herzschrittmacher.

Ähnlich wie beim realen Hospizlauf werden die Organisatoren am Samstag (10.7.) an der Moselstrecke von Koblenz nach Trier Station machen, um die vorbestellten T-Shirts zu verteilen und mit der Spendendose zu klappern. Nicht die üblichen 24 Stunden lang, aber trotzdem an elf Standorten am Deutschen Eck in Koblenz (10 Uhr) und unter anderem in Traben-Trarbach (14.10 Uhr), Bernkastel-Kues (15 Uhr), Piesport (15.45 Uhr), Leiwen (16.20 Uhr), Schweich (17.20 Uhr) sowie natürlich am Hospizhaus in der Trierer Ostallee (18 Uhr).