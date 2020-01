Landschaftslauf : Bekonder Zitronenkrämerlauf für Schule in Burundi

Bekonder Zitronenkrämerlauf für Schule in Burundi

Bekond Der Verein Bekond aktiv ist bekannt für seine Benefizaktionen. Seit rund 20 Jahren werden Läufe organisiert. Zum zwölften mal findet am ersten Februarsamstag (1.2.) der sogenannte Zitronenkrämerlauf zugunsten eines Schulbauprojekts in Burundi statt.

Das historische, fast 350 Jahre alte Wegkreuz des Zitronenhändler Ambrosius Carove ist die markante Wegmarke, nach der der am Samstag (1. Februar, Start: 14.30 Uhr) zum zwölften Mal ausgerichtete Benefizlauf in Bekond genannt ist. Ein etwa zwei Kilometer langer Anstieg über die alte Römerstraße durch den Enscher Wald führt die Zwölf-Kilometer-Läufer dann hinauf zu dem historischen Ort, der auch schon aus Romanvorlage gedient hat. Zuerst geht es aber wie für die Teilnehmer über 6,7 Kilometer leicht wellig über Wirtschafts- und Weinbergswege zu den Ausblicken auf die Mosel in den Weinbergen oberhalb von Ensch.