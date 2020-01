Benefizlauf : Benefizlauf durch die Weinberge von Trittenheim

Trittenheim Am Sonntag, 12. Januar, wird bei einem Benefizlauf in Trittenheim wieder für einen guten Zweck gesammelt. Diesmal geht es um den jungen Sportler Nick, der an einer seltenen Krebsart erkrankt ist.

Bereits dreimal fand der Trittenheimer Weinlagenlauf zugunsten des Trierer Hospizes bereits im Sommer statt. Am Sonntag (12. Januar) wird bei der vierten, diesmal federführend von Artur Schmitt organisierten Auflage, wird für den an Krebs erkrankten jungen Sportler Nick von der Mosel gesammelt. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Torbogen an der Ortseinfahrt Trittenheim nahe der Tankstelle. Abgesteckt ist die bekannte zehn Kilometer lange Runde, die die bekannten, diesmal winterlichen, Ausblicke auf die Mosel verspricht. Bereits um 8.30 Uhr startet eine Langlaufgruppe über etwa zwölf Kilometer, die sich um 10 Uhr den übrigen Benefizläufern anschließt. Ein Startgeld wird nicht erhoben, aber natürlich wird um Spenden für Nicks Krebsbehandlung gebeten.