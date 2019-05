Benefizlauf : Benefizlauf-Veteran feiert 30-jähriges Bestehen

Ormont Der Ormonter Volkslauf ist so etwas wie der Urvater der Laufveranstaltung, in die Menschen mit Behinderung integriert sind. Am Pfingstmontag (10. Juni) findet die Veranstaltung zum 30. Mal statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch