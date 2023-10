Einziger Berglauf der Region Zu wenig Kraft und Kuchen wegen Corona

Im extremen Anfangsanstieg auf dem ersten Kilometer und der darauffolgenden Bergabpassage über schmale Pfade nutzte Althoff seine Ortskenntnisse. Doch im eigentlichen, rund fünf Kilometer langen Anstieg konnte der Läufer der LG Bernkastel-Wittlich nicht gegenhalten, als Tim Waldstädt ihn überholte. Der aus Thüringen stammenden Läufer der LG Rhein-Wied, der zurzeit in Höhr-Grenzhausen an seinem Master in Werkstofftechnik Glas und Keramik arbeitet, hatte im bis zu 14-prozentigen Schlussanstieg mehr Kraft und nach 8,3 Kilometern (33:27 Minuten) 35 Sekunden Vorsprung auf Althoff herausgelaufen. Hinter den Juniorenläufern Luca Brang (LG Kreis Ahrweiler/36:14) und Denni Neumann (LG Rhein-Wied/37:14) war der ehemalige 5000-Meter-Rheinlandmeister und Ironman-Triathlet Thomas Koch (37:56) bester Mastersläufer (ab 40 Jahre).