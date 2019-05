Leichtathletik : Bernkastel-Kueser Abendsportfest wieder früher

Bernkastel-Kues Trotz des frühen Termins der Sommerferien findet das Bernkastel-Kueser Abendsportfest in diesem Jahr wieder vor statt nach den großen Ferien, am 12. Juni statt.

Im vergangenen Jahr trafen sich die Leichtathleten erst im September an der Mosel. Diesmal lädt der SFG Bernkastel-Kues bereits für Mittwoch, 12. Juni ein. Auf dem Programm stehen zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr Sprints zwischen 75 Meter und 400 Meter, Staffellauf (4 x 100 Meter), 800 Meter und 3000 Meter sowie Kugelstoßen, Weit- und Hochsprung. In den vergangenen Jahren spornten sich im familiären Umfeld die Teilnehmer ab zwölf Jahre bei meist idealen Bedingungen gegenseitig zu Bestleistungen. Voranmeldeschluss für das Bernkastel-Kueser Abendsportfest ist der 9. Juni via E-Mail an waltraud_schwaab@web.de. Für Informationen steht SFG-Leichtathletik-Abteilungsleiter Wolfgang Baum telefonisch (06532/3265) zur Verfügung.