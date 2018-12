später lesen Crosslauf Bezirksmeisterschaften im Crosslauf am 19. Januar wieder in Bengel FOTO: Holger Teusch FOTO: Holger Teusch Teilen

Bengel bleibt Austragungsort für die Crosslauf-Bezirksmeisterschaften! Am Samstag, 19. Januar finden auf dem Wiesenparcours mitten in der Alftalgemeinde die ersten Leichtathletik-Titelkämpfe des Jahres 2019 in der Region statt. Von Holger Teusch