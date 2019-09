Leichtathletik : Mehrkampfmeisterschaften im Schnelldurchgang

Konz Etliche gute Leistungen gab es bei der letzten Bezirksmeisterschaft des Jahres. Im Dreikampf der 13-Jährigen schrammte Jonas Schnitzius von der LG Bernkastel-Wittlich knapp am Bezirksrekord vorbei.

Der 75-Meter-Sprint der 13 Jahre alten Jungen war für Willi Günther einer der Höhepunkte der Mehrkampf-Titelkämpfe der Zehn- bis Fünfzehnjährigen am vergangenen Sonntag im Konzer Stadion. Mit Jonas Schnitzius (9,54 Sekunden) und Albrecht Hamisch (9,60) blieben zwei Nachwuchsathleten blieben deutlich unter zehn Sekunden. Damit belegen die Talente von der LG Bernkastel-Wittlich und der TG Konz im Leichtathletik-Verband Rheinland die ersten beiden Plätze in der Jahresbestenliste der 2006 Geborenen. Dass sich Schnitzius mit 5,35 Metern im Weitsprung und 54 Metern im Ballwurf (200 Gramm) als der Vielseitigere erwies, brachte dem Moselaner den Dreikampf-Titel ein. Mit 1532 Punkten fehlten ihm dabei nur 48 Zähler zum M-13-Bezirksrekord von Simon Gehse (LAC Wittlich). Die Marke ist ein Jahr älter als Schnitzius. Der Konzer Lokalmatador Hamisch (1338) musste die Vizemeisterschaft noch knapp Lennox Ersfeld von der LG Bitburg-Prüm (1360) überlassen.

Schnitzius steuerte mit seinem Sieg einen von elf Titeln für die Mosel-LG ein. Die übrigen fünf Meisterschaften gingen an den besonders bei den Mädchen starken Post-Sportverein Trier. Wegen eines Fußballspiels am Nachmittag mussten die Organisatoren der TG Konz die Bezirksmeisterschaften mit 150 Teilnehmern und mehr als 500 Einzelstarts in nur drei Stunden über die Bühne bringen. Das heißt: Pro Minute wurden fast drei Resultate im Laufen, Springen oder Werfen erzielt, erfasst und verarbeitet.