BIT-Hallenserie wächst

Zum Auftakt der 22. Bitburg-Prümer Leichtathletik-Hallenserie kamen am vergangenen Sonntag 93 Mädchen und Jungen nach Prüm.

Mit einem Teilnehmerplus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr und spannenden Wettkämpfen ist die 22. Saison der Hallensportfeste im Eifelkreis Bitburg-Prüm gestartet. 93 junge Sportler bis 19 Jahre kamen am vergangenen Sonntag in die Sporthalle der Realschule Plus von Prüm, um sich im Sprint und Weitsprung zu messen. 2017 waren es 74. Für den ausrichtenden Ski Klub Prüm war das kein Problem. „Wir haben eine Stamm-Mannschaft von etwa einem Dutzend Helfern. Erfreulich ist auch, dass auch die Eltern der jungen Sportler gerne helfend einspringen“, erklärt Monika Geister.

Mehr Teilnehmer versprechen schon spannendere Entscheidungen um die Gesamtsiege in den einzelnen Jahrgangsklassen. Dass sich die Mädchen und Jungen in Prüm acht Mal eine Podiumsplatzierung aufgrund Punktgleichheit teilten, verspricht zusätzlich Dramatik bei den beiden nächsten Sportfest in Bitburg (17. Februar) und Speicher (11. März).

Ergebnisse:

Mädchen W8: 1. Louana Bretz (SKP) 3 Punkte, 2. Emma Sophie Manhenke (SKP) und Lena Kuhl (TVB) beide 6. W9: 1. Hanna Kockelmann (PL) 2, 2. Franziska Ostermann (SKP) 6, 3. Mia Gompelmann (SKP) 7. W10: 1. Victoria Munzel (SEO) 2, 2. Mia Koßmann (PL) 4, 3. Enya Wilden (TVB) 5. W11: Franziska Moos (TVB) 2, 2. Judith Wehse (SKP) 4, 3. Annika Zock und Eva Hartmann (beide SEO) beide 7. W12: 1. Josephine Schmitz (SEO) und Lina Koßmann (PL) beide 3, 3. Michelle Ehlert (PL) 4. W13: 1. Leonie Wilden (TVB) 2, 2. Ella Knies (TVB) 4. W14: 1. Katharina Arens (SEO) 2. W15: 1. Katharina Meyers (SKP) 2, 2. Jana Krebs (SEO) 4, 3. Michelle Mayer (SEO) 6.

Jungen M8: 1. Philip Weingandt (TVB) 2 Punkte, 2. Konstantin Krein (SEO) 5, 3. Daniel Peters (SKP) und Lukas Scharff (SEO) beide 7. M9: 1. Johann Schwarz (SEO) 2, 2. Dennis Hartmann (SEO) 5, 3. Louis Barmann (SKP) 6. M10: 1. Niklas Fiedler (SEO) 2, 2. Moritz Thome (SEO) 4, 3. Lars Pfeiffer (SEO) und Nouel Bretz (SKP) beide 8. M11: Kevin Picko (SEO) 2, 2. Tom Bozanovic (SEO) 4. M12: 1. Lennox Ersfeld (SEO) 2, 2. Louis Gompelmann (SKP) 4, 3. Felix Meuser (SKP) 6. M13: 1. Steve Obinwanne (TVB) 2, 2. Yaden Ybarra-Keilen (SEO) 5, 3. Nick Müller (PL) und Niklas Kuhl (TVB) beide 6. M14: 1. Nicolai Leinen (SEO) 2, 2. Noah Pfeifer (SEO) 4, 3. Benedikt Hogen (SEO) 6. M15: 1. Niels Kerkhof (SKP) 2, 2. Felix Resch (SEO) 4, 3. Jan Meuser (SKP) und Lukas Hartmann (SEO) beide 7. M16/17: 1. Verson Morina (TVB) 3, 2. Jonas Thieltges (SKP) 6, 3. Nils Becker (SKP) und Justin Weich (TVB) beide 11. M18/19: 1. Tristan Anderson 3.

Abkürzuungen: PL = LG Pronsfeld-Lünebach, SEO = SE Orenhofen, SKP = Ski Klub Prüm, TVB = TV Bitburg