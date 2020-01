Leichtathletik : BIT-Hallenserie startet wieder mit Rekordfeld

Prüm Die Leichtathletik-Hallenserie des Eifelkreises Bitburg-Prüm startet nach dem Rekord im vergangenen Jahr wieder mit einer neuem neuen Teilnehmerhöchststand.

Die Hallenserie der Leichtathleten im Eifelkreis Bitburg-Prüm behält das Rekordniveau von 2019 bei und steigert es sogar noch etwas. 128 Mädchen und Jungen bis 17 Jahre nahmen am vergangenen Sonntag am Auftaktsportfest in Prüm teil. Drei mehr als vor Jahresfrist. 642 hieß es „Auf die Plätze, fertig, los“ oder Start frei zum Weitsprung-Anlauf.