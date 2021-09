Laufen : Läufercup-Anmeldungen komplett möglich

Läuferschlangen wie hier vor der Pandemie in Pronsfeld scheinen in diesem Herbst bei den vier noch verbleibenden Rennen zum Bitburger-0,0%-Läufercup wieder möglich. Foto: Holger Teusch

Pronsfeld/Föhren/Schweich/Langsur Alle Organisatoren der verbleibenden Rennen zum Bitburger-0,0%-Läufercup haben ihre Anmeldung geöffnet.

(teu) Nach einem Jahr Corona-Pause ist der Bitburger-0,0%-Läufercup im August mit dem Zeppelinlauf in Mülheim an der Mosel und dem Bitburger Stadtlauf in seine 27. Auflage gestartet. Fast ein halbes Jahr später als gewohnt und mit nur sechs statt zehn Rennen über zehn Kilometer, von denen auch nur drei (statt fünf) in die Wertung eingebracht werden müssen. Jetzt sind auch für alle verbleibenden vier Läufer in Pronsfeld (25. September), Föhren (17. Oktober), Schweich (30. Oktober) und Langsur (13. November) die Online-Anmeldungen auf dem Internet-Portal www.chiplauf.de geöffnet. Wichtig: Anmeldungen vor Ort (Nachmeldungen) sind in den jeweiligen Hygienekonzepten nicht vorgesehen, um Warteschlangen zu vermeiden und die Kontakterfassung zu vereinfachen.