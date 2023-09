Fast 1000 Läufer in der Eifel Bitburger Inklusionsstadtlauf kratzt an 1000er-Marke

„Nächstes Jahr zum Jubiläum knacken wir die Marke“, sagt Peter de Winkel. Der Mitbegründer des Bitburger Stadtlaufs stand am Sonntag im Zielbereich, fotografierte und wünschte jedem Läufer viel Spaß auf der nächsten Runde durch die Eifelstadt und hatte damit viel zu tun! Die Rückkehr auf die bekannte Strecke mit Start und Ziel vor der St. Martin-Schule brachte einen neuen Teilnehmerrekord. 923 Läufer wurden im Ziel (elektronisch) erfasst und damit ein Dutzend mehr als im bisher teilnehmerstärksten Jahr 2018. Gut möglich, dass sogar bereits schon diesmal eine vierstellige Teilnehmerzahl die verschiedenen Strecken absolviert haben, sagt Stadtlauf-Organisationsleiter Helmut Dimmer von den Eifelläufern: „Etliche sind an den Zeitmessmatten vorbei gelaufen“, erklärt er. Dann löst der in die Startnummer integrierte Chip in der Regel kein Signal aus.