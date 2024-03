Läufercup-Jubiläum Der Bitburger-Läufercup: Ein Event, seit 30 Jahren!

Die Laufserie hat die Ausdauersportszene der Eifel-Mosel-Hunsrück-Region geprägt: Der Bitburger 0,0%-Läufercup feiert in diesem Jahr 30. Geburtstag. 1994 startete die Veranstaltungsreihe mit damals acht Rennen über jeweils zehn Kilometer, von denen wie heute die fünf besten Zeiten in die Wertung kamen. Das klingt nicht revolutionär und ist es auch nicht. Aber das einfache Konzept – gepaart mit gewissen professionellen Anforderungen des Titelsponsors, der Bitburger Braugruppe, an die einzelnen Lauforganisatoren – war von Anfang an das Erfolgsrezept des „Bitcups“, wie er im Läuferjargon meist einfach genannt wird.