Läufercup : Läufercup reduziert, aber nicht abgesagt

Bitburg/Gerolstein Nachdem auch der Gerolsteiner Stadtlauf abgesagt wurde, ist der Bitburger 0,0% Läufercup ab August mit sechs Rennen geplant.

Kein Déjà-vu und ein Hoffnungsschimmer für Läufer in der Region! Auch wenn mit der für den 20. Juni geplante Gerolsteiner Stadtlauf der letzte Citylauf der ersten Jahreshälfte nun doch der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, anders als 2020 wird der Bitburger 0,0% Läufercup nicht abgesagt. Vor einem Jahr war die traditionsreiche Veranstaltungsreihe (seit 1994) bereits Anfang Mai abgesagt worden. Jetzt geben nicht zuletzt die fortschreitenden Impfungen Hoffnung, dass in der zweiten Jahreshälfte auch wieder bei Veranstaltungen gerannt werden kann.

Die geplanten Veranstaltungen sind der Zeppelinlauf in Mülheim an der Mosel (21. August), der Bitburger Stadtlauf (12. September), der Pronsfelder Volkslauf (25. September), das IRT-Läufermeeting in Föhren (17. Oktober), der bereits vom März auf den 30. Oktober verschobenen Schweicher Fährturmlauf und der Deulux-Lauf in Langsur (13. November).