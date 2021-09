Bitburg : Bitburger Laufspaß, ob im Schottenrock oder Sportdress

Fast 500 Meldungen lagen den Eifelläufern für die 27. Auflage des Bitburger Stadtlauf vor, der wegen Bauarbeiten in der Innenstadt an der Sportschule und über Wirtschaftswege durchgeführt wurde. Foto: Holger Teusch

Bitburg 447 im Ziel registrierte Teilnehmer hatten beim 27. Bitburger Stadtlauf viel Spaß. Mit Nora Schmitz und Ralf Ulmer gewannen zwei Euskirchener den Hauptlauf über zehn Kilometer.

Alles anders beim Bitburger Stadtlauf - und das nicht nur wegen Corona. Wegen Bauarbeiten in der Innenstadt mussten die Eifelläufer, die die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Verein BSG Gemeinsam aktiv organisieren, mit Start und Ziel auf das Geländer der Sportschule Bitburg und mit der Strecke auf Straßen und Wirtschaftswege unweit des Flugplatzes ausweichen. Die Durchführung als reine Freiluftveranstaltung unter Pandemie-Bedingungen erleichterte das. Der wellige Parcours mit den Ausblicken auf die Stadt und über die Eifelhöhen wurde von manchen Teilnehmern sogar als einfacher bezeichnet, als die Innenstadtstrecke mit dem berüchtigten Anstieg durch die Fußgängerzone.

Dass man auf der Strecke schnell laufen kann, bewiesen die stark vertretenen Läufer des LC Euskirchen. Ralf Ulmer sicherte sich bei den Männern den Sieg über zehn Kilometer in 32:14 Minuten. Zwei Wochen vor dem Berlin-Marathon unterbot der 42-Jährige (!) Kai Merten von der TG Konz als Zweitplatzierter in 32:50 Minuten noch einmal die 33-Minuten-Schallmauer. Auch Martin Müller (LG Meulenwald Föhren) zeigte sich dahinter in 33:41 Minuten gegenüber dem Auftakt zum Bitburger-0,0%-Läufercup, dessen zweites Wertungsrennen in der Eifel stattfand, verbessert. Bei den Frauen blieb die ehemalige PST-Trier-Läuferin Nora Schmitz in 37:59 Minuten als Einzige unter 40 Minuten. Ulmers jetzige Euskirchener Vereinskameradin ließ Michelle Bauer (LT Schweich/41:16) und Viola Pulvermacher (LG Vulkaneifel/41:46) deutlich hinter und nur 13 Männer vor sich.