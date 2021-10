Leichtathletik : Ein Hammerwurf zum Moselstadionrekord

Trier Regen und Wind konnten die belgische Meisterin Vanessa Sterckendries nicht daran hindern mit 67,49 Metern ihren eigenen Stadionrekord um fast zwei Meter zu steigern.

„Eine sehr gute Serie“, attestierte Pauly der Belgierin. Dass sie immer wieder gerne nach Trier kommt, braucht Sterckendries eigentlich nicht zu betonen. Zum Osterwerfen, dass 2022 endlich wieder stattfinden soll, möchte die 26-Jährige wiederkommen - und sich vielleicht für die Europameisterschaft in München qualifizieren. Der neue Hammerwurfring im Moselstadion ist sehr glatt und daher gerade bei der feuchten Witterung am vergangenen Wochenende sehr schnell. Mit dem alten sei sie besser zurecht gekommen, sagt die Belgierin. Aber gerade deshalb ist Sterckendries umso glücklicher über ihren neuen Stadionrekord.

An die Weite der belgischen Rekordhalterin (69,91 Meter) kam am vergangenen Sonntag kein anderer Werfer heran. Die Rheinlandtitel bei den im Rahmen des Ernst-Klement-Memorials ausgetragenen Verbandsmeisterschaften ging mit 43,33 Meter an Britta Kebschull von der LG Sieg. Bei den Männern erzielte Paul Mohr vom TuS Sohren mit 38,12 Metern mit dem 7,26-Kilo-Hammer die größte Weite. In den Altersklassen gingen sieben Titel an Sportler der Region Trier. Darunter an Pauly, der bei den 55- bis 59-Jährigen das Sechs-Kilo-Wettkampfgerät 44,55 Meter weit schleuderte.