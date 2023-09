Eifel-Ardennen-Lauf in Bleialf Läuferin ist schneller als alle Männer und Belgier gewinnt

Der Belgier Christoph Gallo gewinnt den einzigen grenzüberschreitenden Lauf zwischen Deutschland und Belgien in der Region. Der Landwirt aus Weppeler, einem kleinen belgischen Ort, der exakt nach der Hälfte der Distanz durchlaufen wird, setzte sich beim Eifel-Ardennen-Halbmarathon mit Start und Ziel in Bleialf in 1:27:04 Stunden gegen Jan Hermanns (LT Schweich/1:29:20) und Vorjahresgewinner Ingo Warken (TuS Daun/1:30:58) durch. Schnellste Frau über 21,1 Kilometer war Britta Kribs (LG Pronsfeld-Lünebach/1:44:00). Im Zehn-Kilometer-Rennen, das wie der Halbmarathon über eine zum Radweg umgebaute ehemalige Eisenbahnstrecke und durch einen Tunnel führte, war Anna Hansen aus Oberlauch bei Prüm in 42:24 Minuten Schnellste aller Teilnehmer. Mit 289 Teilnehmern kamen fast 100 Läufer mehr zur 23. Volkslauf-Veranstaltung des SC Bleialf als vor einem Jahr.