Flutlicht-Läuferabend in Trier : Bob entthront Baumeister (Fotos)

Trier Drei Veranstaltungsrekorde beim 19. SWT-Flutlichtmeeting im Moselstadion. Die 16-jährige Rebecca Bierbrauer vom Verein Silvesterlauf Trier läuft 17:45,72 Minuten bei ihrem 5000-Meter-Debüt.

Bob kam aus Luxemburg und entthronte Thorsten Baumeister. Nach 15 Jahren verlor der ehemalige deutsche Jugendmeister vom Post-Sportverein Trier (PST) die 5000-Meter-Veranstaltungsbestmarke beim SWT-Flutlichtmeeting. Der luxemburgische Hallenmeister Bob Bertemes steigerte die Marke im Alleingang um 7,61 Sekunden auf 14:38,81 Minuten. Zufrieden war der 26-Jährige von Celtic Diekirch damit nicht. „Es lief nicht gut heute - von Anfang an waren die Beine schwer“, sagte Bertemes, betonte aber: „Momentan muss man mitnehmen, was geht.“

Bertemes spielte damit auf die coronabedingt fehlenden Wettkämpfe in der ersten Jahreshälfte an. Die Teilnehmerliste der 19. Flutlichtmeeting-Auflage spiegelte das wider: Aufgrund der reduzierten Programms waren es mit gut 100 Läufer weniger als ein Drittel gegenüber den Rekordjahr 2017. Aber dass die Sportler nicht nur aus Luxemburg, dem benachbarten Saarland und Nordrhein-Westfalen, sondern sogar aus Hessen und Sachsen kamen, zeigt, dass auf den langen Laufstrecken nach dem Lockdown noch Nachholbedarf besteht.

Der 10 000-Meter-Flutlichtmeeting-Rekord bleibt dagegen in kenianischer Hand bei Jonathan Koilegei und 29:53,38 Minuten. Auf sich allein gestellt verlor Yannik Duppich beim Angriff auf die Halbstunden-Schallmauer auf den zweiten 5000 Metern zu viel Zeit. Der 30 Jahre alte LGV-Läufer steigerte seine persönliche Bestleistung aber auf 30:20,64 Minuten. „Ich hoffe, dass das trotzdem reicht, um am kommenden Wochenende in Berlin in den A-Lauf eines Einladungs-Straßenlaufs über zehn Kilometer zu kommen“, sagte Duppich. Bis auf den zweitplatzierten Ex-PST-Läufer Alexander Bock (jetzt LC Rehlingen), der auch ohne seinen erkrankten Tempomacher Tobias Blum in 31:07,67 Minuten persönliche Bestzeit lief, überrundete Duppich jeden der übrigen 20 Teilnehmer.