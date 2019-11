Leichtathletik : Breitensport-Cup setzt auf Nachwuchs

Trier 24 ausdauernde Teilnehmer des Trierer Stadtlaufs wurden beim sogenannten Riederer-Breitensport-Cup geehrt.

Laufen als Lifetime-Sport, das hat Dr. Josef Riederer bis ins hohe Alter vorgelebt. Der Trierer Mediziner initiierte über den von ihm gegründeten Verein zur Förderung des Breitensports 1994 den Breitensport-Cup im Rahmen des Trierer Stadtlaufs, nach seinem Gründer meist einfach Riederer-Cup genannt. Der Gedanke: Nicht nur gute Laufleistungen, sondern die kontinuierliche, langjährige Bewegung, festgemacht an der Teilnahme am Trierer Stadtlauf, zu honorieren. Es zählt also nicht nur das Resultat des aktuellen Jahres, sondern alle bisher erzielten.