Brubbellauf Wallenborn Läufer und Lichter trotzen dem Regen

Herbstlicher Dauerregen konnte den Teilnehmer des Wallenborner Brubbellaufs nicht die Stimmung vermiesen! 150 Läufer kamen bei der 17. Auflage des einzigen Nachtlaufs im Winterhalbjahr am Samstagabend in der Vulkaneifel ins Ziel. Selbst der Großteil der Feuerschalen, die die Laufstrecke durch die Gemeinde mit dem namensgebenden Geysir („Brubbel“) säumten, trotzte dem Regen genauso wie die übrige, extra für die Läufer angebrachte Beleuchtung. Im Hauptlauf über 10,2 Kilometer feierte Michelle Bauer (LT Schweich) in 39:59 Minuten ihren vierten Sieg. Nachdem Mirco Zenzen im vergangenen Jahr knapp geschlagen Zweiter wurde, siegte der 30-Jährige erstmals (35:47). Auf der Kurzdistanz von etwas mehr als vier Kilometern siegte die erst elfjährige Katharina Tröndlin (PST Trier/19:19) und der ebenfalls noch der Jugendklasse vereinslose Marcel Maier (15:37).