Oberweiser Straßenlauf : Brückenbau: Läufer in Oberweis müssen ausweichen

Oberweis Beim 28. Oberweiser Straßenlauf an Fronleichnam (20. Juni) wird es die erste Streckenänderung seit mehr als 20 Jahren geben.

Der Ausweichparcours werde mit GPS vermessen, so Nosbüsch. Die Zeiten fließen dann in die Wertung des Bitburger 0,0% Läufercups ein. In Oberweis findet der fünfte Wertungslauf der zehnteiligen Laufserie statt. Sechs Resultate müssen bis Jahresende vorgelegt werden. Wer bisher noch keinen Cup-Lauf absolviert hat, für den bietet sich an Fronleichnam die letzten Gelegenheit einzusteigen.