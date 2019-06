Trierer Stadtlauf : Abgehärtet zum Stadtlauf-Hitzetest

Trier Chiara Bermes (PST Trier) war als Zweitplatzierte beste Läuferin der Region über zehn Kilometer. Keine 24 Stunden zuvor lief die 24-Jährige Bestzeit über 1500 Meter.

(teu) Nicht einmal 30 Grad beim Zehn-Kilometer-Lauf des Trierer Stadtlaufs. Chiara Bermes ist Heißeres gewohnt. „Ich war abgehärtet vom Rennen in St. Wendel am Samstag. Die 35 Grad im Stadion waren schlimmer“, erzählt die 24-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST). Im Saarland hatte Bermes bei den Süddeutschen Meisterschaften über 1500 Meter den siebten Platz belegt. Vor allem verbesserte sie ihre drei Jahre alte Bestzeit um drei Sekunden auf 4:35,91 Minuten. Nur sieben Läuferinnen der Region Trier waren je schneller.

Der Ehrgeiz kam mit dem Startschuss. Die polnische Siegerin Dagna Sztykiel (38:44 Minuten) hatte Bermes (39:17) lange im Blick. „Dadurch, dass wir ins Halbmarathonfeld rein gelaufen sind, war es etwas kompliziert. Ich habe die erste Frau am Ende nicht mehr gesehen zwischen all den 21-Kilometer-Läufern und dann auch den Kindern“, erzählt sie. Der zweite Platz beim Stadtlauf, die Siegerehrung – würde es Chiara Bermes nicht reizen wie in jungen Jahren wieder öfter beim Straßenläufen zu starten, statt auf der Bahn? Nein, sagt die Mathematik-Studentin. „Ein Bahnrennen hat einen ganz anderen Reiz als ein Volkslauf. Der macht viel Spaß, und man trifft viele Leute, aber auf der Bahn geht es um die eigene Leistung, um das, was man kann.“