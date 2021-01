Spendenlauf : Corona-Nikolauslauf bringt 1000 Euro für Kinderhospiz

Salmtal Es hätte am ersten Adventssonntag mit der zehnten Auflage des Nikolauslaufs des TC Salmtal ein schönes Jubiläum für den Benefizlauf rund um das Fußballstadion des ehemaligen Fußball-Zweitligisten geben sollen. Corona machte einen Strich durch die Rechnung und drohte auch die traditionelle Hilfe für Kinder in Not versiegen zu lassen.

