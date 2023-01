Laufen : Crossduathlon-Serie mit Luxemburg

Trier Was Ausdauermehrkämpfern in diesem Jahr diesseits und jenseits der Grenze geboten wird.

Die Triathlon-Szene der Region muss den Verlust des Vulkan-Cross-Triathlons in Schalkenmehren hinnehmen, der 2022 letztmalig ausgetragen wurde. Dafür ist aber der Mittelmosel-Triathlon (16. Juli) mit neuem Startort Bullay wieder am Start. Der Trierer Crossduathlon (5. März) ist erstmals in eine Dreierserie mit zwei Veranstaltungen in Luxemburg am 28. Januar in Belvaux und am 9. Juli in Clervaux eingebunden.