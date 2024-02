Im Trierer Weißhauswald Trierer Crossduathlon: Warum das neue Orga-Team eine Schlammschlacht plant

Trier · Zum 16. Mal organisiert Tri Post Trier am 3. März im Weißhauswald den einzigen Crossduathlon der Region. Was geplant ist und was das neue Orga-Team anders machen will.

02.02.2024 , 14:21 Uhr

Viele Teilnehmer beim BMW Müller-Dynamic X-Duathlon 83 Bilder Foto: Holger Teusch

Von Holger Teusch

Ein junges Team bei Tri Post Trier plant eine Schlammschlacht! Dabei geht es aber nicht um eine unschöne Auseinandersetzung mit den bisherigen Organisatoren des Müller-Dynamic-X-Duathlons. Etwas – gerne auch etwas mehr – Schlamm darf es beim einzigen Crossduathlon in der Region am 3. März aber gerne sein, wenn im Trierer Weißhauswald im Gelände gelaufen und Mountainbike gefahren wird. Hier geht es zur Bilderstrecke: Viele Teilnehmer beim BMW Müller-Dynamic X-Duathlon