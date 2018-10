Crossläufer im Termindschungel

Bei der ältesten rheinland-pfälzischen Laufserie wechseln erstmals Ort der ersten und letzten Veranstaltung. Bei der 43. Auflage der Mosel-Crosslauf-Serie gibt es Änderungen. Von Holger Teusch

(teu) Im Winterhalbjahr halten Läufer die Beine zumindest im Wettkampf weitgehend still, sollte man meinen. Aber auch die kalte Jahreszeit haben die Ausdauersportler längst erobert. Die älteste Lauf-Serie in Rheinland-Pfalz, die Mosel-Crosslauf-Serie, findet seit 1976 dann statt, wenn die Tage am kürzesten sind. Bei der 43. Auflage gab es ein Problem bei der Terminsuche.

Für den Crosslauf in der Kreisstadt, den der Wittlicher TV nach dem Ausstieg der Grünewaldläufer SV Lüxem erstmals allein verantworten, blieb nur der 12. Januar als Austragungsdatum. Denn an diesem Tag ist die Sportanlage nahe dem Wittlicher Krankenhaus, deren Gebäude als Wettkampfzentrum benötigt werden, verfügbar.

FOTO: Holger Teusch

Für den 12. Januar war ursprünglich aber auch die Crosslauf-Bezirksmeisterschaft in Bengel geplant. Zwei ähnliche Veranstaltungen am gleichen Tag nur 16 Kilometer voneinander entfernt macht keinen Sinn, sind sich die Verantwortlichen im Leichtathletikkreis Bernkastel-Wittlich einig. Eine Überlegung war die Meisterschaft in den Wittlicher Serienlauf zu integrieren. Eine weitere eine Verschiebung. Im Gespräch ist der 26. Januar. Entschieden wird dies wohl auf dem Leichtathletik-Kreistag am Freitag, 19. Oktober in Bengel (siehe Info).

Zu einer Terminkollision anderer Art kam es auch beim auf den 27. Oktober festgesetzten Serienauftakt in Breit. Für die Hunsrücker, die bisher die Abschluss-Veranstaltung ausrichteten, erfüllte sich damit ein Wunsch. Aber weil am letzten Oktober-Wochenende eine Jagd stattfinde, werde man die Strecke ändern, erklärte Hermann Barten vom LT Büdlich-Breit-Naurath. Der Mosel-Serien-Finallauf ist nun für den 2. Februar in Gladbach geplant.

Nach 20 Jahren gibt es auch wieder eine Änderung beim Zeitplan. Um den Auswertungsteams mehr Zeit zu geben, wird der Ablauf entzerrt. Konkret bedeutet das, dass der erste Startschuss bereits eine halbe Stunde früher um 13 Uhr fällt.