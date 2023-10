Cross- und Eifelläufe starten Crosslauf-Auftakt in Breit und erster Eifellauf in Ernzen

Herbstzeit ist Crosslaufzeit. Der Regen der vergangenen Tage hat auf dem Parcours des ersten Crosslaufs der Saison in Breit im Hunsrück für gute Querfeldeinlauf-Bedingungen gesorgt. Die Veranstaltung des LT Büdlich-Breit-Naurath an diesem Samstag (21.10.) ist Auftakt zur ältesten rheinland-pfälzischen Crosslaufserie. Bereits zum 48. Mal wird die Mosel-Serie mit vier Rennen in Breit, Wittlich (2.12.), Bengel (27.1.) und Veldenz (16.3.) durchgeführt. Los geht es um 13 Uhr mit den Bambini, gefolgt von Kinder- und Jugendläufen. Das Mittelstreckenrennen über 3180 Meter um 14.10 Uhr verspricht wieder durch die Teilnahme vieler saarländischer Läufer Spannung. So haben sich die Saarland-Titelträger der Jugend, Benjamin Stumm, und Aktiven, Florian Lauck (beide LSG Saarbrücken-Sulzbach), angesagt. Der Crosslauf in Breit dient ihnen genauso zur Vorbereitung auf die Deutschen Crosslauf-Meisterschaften am 25. November in Perl, wie für Senior Uwe Trampert im Langstreckenrennen (7150 Meter um 15 Uhr).

Internet: www.lg-bernkastel-wittlich.de