Leichtathletik : Crosslauf in Waxweiler mit BIT-Kreismeisterschaft

Crosslauf in Waxweiler mit BIT-Kreismeisterschaft

Waxweiler Der einzige Crosslauf ist am Samstag, 23. November gleichzeitig die Kreismeisterschaft für den Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Mit Start und Ziel am Sportzentrum von Waxweiler hat die Langstrecke über 7,2 Kilometer (Start 15 Uhr) den meisten Querfeldein-Charakter. Es handelt sich zwar um eine Wendepunktstrecke, diese führt aber mit teilweise herausfordernden Steigungen und Gefällen über Wald- und Wiesenwege, schmale Pfade und Holzbrücken. Außerdem bietet der SV Eifelland Waxweiler als Ausrichter einen Jugend- und Jedermannlauf über die halbe Distanz (14.45 Uhr) und Walking (7,2 Kilometer, 14.45 Uhr) an. Abgerundet wird das Programm durch Kinder- und Jugendläufe (je nach Alter 900 Meter oder 1800 Meter, ab 14 Uhr). Meldungen an Rita Brandenburg, Telefon 06554/420, E-Mail: BrandenburgR-Rita@web.de.