Crosslauf in Waxweiler

Der einzige Crosslauf im Eifelkreis Bitburg-Prüm findet am Samstag, 24. November wieder in Waxweiler statt. Von Holger Teusch

Mit Start und Ziel am Sportzentrum von Waxweiler hat die Langstrecke über 7,2 Kilometer (Start 15 Uhr) den meisten Querfeldein-Charakter. Es handelt sich zwar um eine Wendepunktstrecke, diese führt aber mit teilweise herausfordernden Steigungen und Gefällen über Wald- und Wiesenwege, schmale Pfade und Holzbrücken. Außerdem bietet der SV Waxweiler einen Jugend- und Jedermannlauf über die halbe Distanz (14.45 Uhr) und Walking (sieben Kilometer, 14.45 Uhr) an. Abgerundet wird das Programm durch Kinder- und Jugendläufe (je nach Alter 900 Meter oder 1800 Meter, ab 14 Uhr). Meldungen an Rita Brandenburg, Telefon 06554/420, E-Mail: BrandenburgR-Rita@web.de.

Auschreibung