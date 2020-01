Crosslauf : Crosslauf-Showdown am Wintricher Moselufer

Wintrich Erst beim letzten Wertungslauf zur 44. Mosel-Crosslauf-Serie entscheidet sich am Samstag, 18. Januar, wer auf der Langstrecke in der Gesamtwertung das Rennen macht.

Bei den Frauen liegt hat zwar Lotta Schlund (PST Trier) mit zwei Siegen die besten Karten, die 25-Jährige muss über 7,4 Kilometer in Wintrich aber ihr drittes (Pflicht-)Resultat einfahren, um in die Serienwertung zu kommen. Das gleiche gilt für deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterin Sabine Rech aus Neuerkirch im Hunsrück. Punktemäßig zwar abgeschlagen könnten deshalb die deutsche W-40-Marathon-Vizemeisterin Christina Kappel aus Irmenach im Hunsrück und die Triererin Simone Anell. Ähnliche sieht es bei den Männern aus. Tim Dülfer von Tri Post Trier hat die beiden Rennen in Wittlich und Gladbach zwar klar gewonnen, Titelverteidiger Yannik Erz (Ausdauerteam Morbach) hat allerdings bereits die Mindestanzahl von drei Resultaten auf der Habenseite und kann deshalb in Wintrich alles riskieren.