Laufveranstaltungen am ersten Adventswochenende Zwei Crossläufe und ein Eifellauf

Fast komplett durch Wald führen am Samstag (2.12., Beginn 13 Uhr) die Strecken des zweiten Wertungslaufs zur Mosel-Crosslauf-Serie in Wittlich. Start und Ziel befinden sich am Sportplatz des SV Lüxem nahe dem Krankenhaus der Säubrennerstadt. Vom Streckenabschnitt oberhalb der Weinberge haben die Teilnehmer der Langstrecke bei klarer Sicht einen guten Ausblick über das Wittlicher Tal. Favoritin über 7340 Meter ist Annika Elsen vom RV Treviris Trier. Die 23-Jährige hat als Ruderin mehrfach Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen, war als Jugendliche aber auch als Läuferin bereits regional erfolgreich. Bei den Männern treffen die drei Erstplatzierten des Serien-Auftakts in Breit Oliver Ewen (LT Schweich), Dominik von Wirth (TG Konz) und Dennis Dusemund (SV Zeltingen-Rachtig) auf Robin Marbut (LG Meulenwald Föhren), der sich Ende Oktober beim Frankfurt-Marathon auf 2:38:50 Stunden verbessert hat. Auf der Mitteldistanz 3880 Meter fordert der erst 15-jährige Theo Knopp (PST Trier) die erfahreneren Läufer heraus.

Zeitplan:

13.00 Uhr Bambini Jahrgänge 2017 und jünger (200 Meter)

13.10 Uhr Jungen Jahrgänge 2013-16 (800 Meter)

13.20 Uhr Mädchen Jahrgänge 2013-16 (800 Meter)

13.40 Uhr Jugend Jahrgänge 2009-12 (1,7 km)

14.10 Uhr Mittelstrecke (3880 Meter)

15 Uhr Langstrecke (7340 Meter)