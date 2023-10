Organisationskosten explodieren Warum der Deulux-Lauf nicht ohne Sponsoren auskommt (Fotos)

Für den Organisationsendspurt des Deulux-Laufs in Langsur hat sich Daniel Schmitz ganz besonders gewappnet. Was auch immer in den Wochen bis zum 11. November passiert, der Kassierer der LG Langsur gehört seit dem ersten Oktober-Wochenende zu denjenigen, die den härtesten Marathon der Niederlande bewältigt haben.