Firmenlauf und Schullaufmeisterschaft Der größte Lauftag in Triers Geschichte

So viele Menschen wie noch nie laufen am Mittwoch durch Trier. Für die SWT-Schullaufmeisterschaften am Vormittag im Moselstadion sind mehr als 1500 Schüler angemeldet. Der Bitburger 0,0%-Firmenlauf mit dem Sparkasse Trier-Jugendlauf im Vorprogramm bringt abends in der Summe wahrscheinlich erstmals 5000 Läufer in Bewegung. Mehr als 5400 Meldungen verzeichnete der Ausrichterverein Silvesterlauf Trier bis zum Wochenende. Vor einem Jahr kamen in Firmen- und Jugendlauf zusammen 4126 Teilnehmer ins Ziel an der SWT-Arena (bei 4822 Meldungen).