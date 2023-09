36. Straßenlauf im Prümtal Der große Berlin-Marathon juckt Eifelläufer nur wenig

Am Sonntag, 24. September, werden etwa 40.000 Marathonläufer durch Berlin rennen. Fast 600 Kilometer weiter südwestlich, in Pronsfeld, werden am Tag zuvor die Sektkorken knallen, wenn ein Prozent dieser Läuferzahl am 36. Straßenlauf der LG Pronsfeld-Lünebach teilnimmt. Der große Berlin-Marathon ist in der Eifel nicht das Maß der Dinge, sondern die Zufriedenheit der Läufer, die am 23. September ins Prümtal kommen.