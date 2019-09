Verlosung : Der TV bewegt bei Swim & Run im Nordbad Trier

Trier Bereits zum 18. Mal organisiert die Triathlon Abteilung des PST (Tri Post Trier) am 14. September im Trierer Nordbad einen sogenannten Swim-and-run-Wettkampf. Angeboten werden Distanzen für alle ab sechs Jahre. Der Trierische Volksfreund verlost unter dem Motto „Der TV bewegt!“ fünf Startplätze (wunschweise Jugend-/Jedermann-Rennen oder Nordbad-Cup).

Im Anschluss an die Wettkämpfe der Schüler- und Jugendklassen (bis Jahrgang 2004) können auch die Erwachsenen ran: Entweder um 11.45 Uhr im Jedermann-Rennen (400 Meter schwimmen und 2,5 Kilometer laufen) oder um 13 Uhr im Trierer Nordbad Cup (700 Meter schwimmen, fünf Kilometer laufen). Beim Jedermann-Rennen und dem Nordbad Cup können auch zwei Starter als Staffel an den Start gehen.

Die Anmeldung erfolgt formlos per E-Mail an swimandrun@triposttrier.de (unter Angabe von Name (und gegebenenfalls Verein), Jahrgang und gewünschtem Wettkampf. Nachmeldungen sind noch kurzfristig am Wettkampftag möglich.