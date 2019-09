Aktion : Der TV bewegt! Freistarts für das IRT-Läufermeeting

Föhren Es gibt wieder Freistarts zu gewinnen. Heute geht es um das IRT-Läufermeeting in Föhren am Samstag, 5. Oktober. Insgesamt zehn Startplätze werden verlost.

Zum siebten Mal veranstaltet die LG Meulenwald Föhren in Zusammenarbeit mit dem IRT–Verband das IRT–Läufermeeting. Am Samstag, 5. Oktober, wartet auf die Teilnehmer und Zuschauer ein erlebnisreicher Nachmittag auf dem Gelände des Industrieparks Region Trier in Föhren.