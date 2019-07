Verlosung : Der TV bewegt! Freistarts für den SaarschleifenRun

Orscholz Die Saarschleife bei Orscholz bietet unvergleichliche Ausblicke. Bei der Doppelveranstaltung am Wochenende, 27./28. Juli, können Mountainbiker und Trailläufer großartige Eindrücke sammeln und sich gleichzeitig sportlichen Herausforderungen stellen.

Der Trierische Volksfreund präsentiert die Veranstaltung, die von TrailDucks (Markus Krempchen) organisiert wird. Für unsere Leserinnen und Leser stehen Freistarts in mehreren Disziplinen und Wettbewerben zur Verfügung. Für Trailläufer gibt es Tickets für die Distanzen 8,5 und 17 Kilometer. Montainbiker können Frei­starts für die 30-Kilometer-Distanz gewinnen. Wer läuft und Rad fährt, hat zudem die Möglichkeit auf einen Doppelgewinn: 8,5 Kilometer Trailrun am Samstag und 30 Kilometer mit dem Mountainbike am Sonntag.