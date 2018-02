später lesen Trier Der TV bewegt: Fünf Freistarts für den X-Duathlon FOTO: Holger Teusch (teu), Holger Teusch FOTO: Holger Teusch (teu), Holger Teusch Teilen

Wenn am Sonntag, 4. März, ambitionierte Hobbysportler und Profis beim 11. Internationalen Cloppenburg X-Duathlon durch den Trierer Weisshauswald sprinten und radeln, ist der Trierische Volksfreund wieder dabei. Unter dem Motto „Der TV bewegt!“ verlosen wir wieder fünf Freistarts für die sieben Cross-Wettkämpfe, die vom Veranstalter Tri Post Trier neben dem Lauf der Asse für Teilnehmer ab fünf Jahre angeboten werden. Wer will, kann auch als Staffel an den Start gehen, wobei sich ein Läufer und ein Radfahrer die anspruchsvolle Strecke aufteilen. Das Bewerbungsformular für einen Freistart beim Wettkampf nach eigener Wahl ist ab sofort im TV-Laufportal zu finden.