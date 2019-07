Orscholz : Der TV bewegt! Gewinner für den SaarschleifenRun

Orscholz Für Trailläufer und Mountainbiker ist der SaarschleifenRun+Bike am letzten Juliwochenende ein Erlebnis. Der Trierische Volksfreund hat Freistarts verlost. Die Gewinner stehen nun fest.

Mountainbike-Fahrer und Landschaftsläufer in der Region haben das letzte Wochenende im Juli im Kalender rot markiert. Denn nur einen Steinwurf von der Landesgrenze entfernt wartet die weltberühmte Saarschleife darauf, auch von zahlreichen Hobbysportlern bewundert zu werden. Anlass ist der SaarschleifenRun am Samstag, 27. Juli, der in Orscholz Trailläufer mit Strecken zwischen 8,5 und 51 Kilometer lockt. Gestartet wird ab 6 Uhr. Je länger die Distanz, desto mehr Höhenmeter werden sich dabei addieren. Zwischen 295 und 1504 Meter sind zu bewältigen. Beim Kinderlauf (10 Uhr) geht es natürlich moderater zu. Veranstalter ist die Laufschule Trailducks von Markus Krempchen. Der Trierische Volksfreund ist Medienpartner und hat Freistarts für die Streckenlängen 8,5 und 18,5 Kilometer (561 Höhenmeter) verlost. Freuen dürfen sich: Stefan Gasper, Ralf Hotz, Karl-Heinz Huberti, Oliver Pries, Christine Thielges und Dominik von Wirth. Herzlichen Glückwunsch!