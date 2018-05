später lesen Oberweis Der TV bewegt! Zehn Freistarts für Oberweis Teilen

Twittern

Teilen



Der Volkslauf in Oberweis (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zählt zu den traditionsreichen Veranstaltungen in der Region. Die 27. Auflage beginnt am Donnerstag, 31. Mai, mit Wettbewerben für alle Altersklassen. Der Trierische Volksfreund präsentiert die Veranstaltung und hat zehn Freistarts verlost. Die Gewinner stehen nun fest.