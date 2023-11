1500 Finisher beim Deulux-Lauf Ein nationaler Rekord, Bestzeiten und Party

Deulux-Lauf ist einfach Deulux-Lauf! Was es genau ausmacht, weshalb seit 1992 am zweiten Samstag im November alljährlich mehr Läufer in den Hauptort der Grenzgemeinde pilgern, als dieser Einwohner hat, kann niemand genau sagen. „Beim Deulux-Lauf ist alles da, was ein Läufer sich wünscht: Nette Leute, gute Verpflegung rundherum, alles läuft gut ab, es ist alles super geplant - und wir freuen uns schon auf die After-Run-Party“, nennt Brigitte Malambre Argumente, denen wohl die meisten der 1501 Finisher am Samstagnachmittag zustimmen konnten.