Deulux-Lauf Nur Weltrekord könnte Läufercup-Rekordsieger stoppen

Einfach an Alexander Bock (vorn) dran zu bleiben wie beim Läufercup-Rennen in Gerolstein, reicht Yannik Erz (162) beim Finale der Laufserie am 11.11. beim Deulux-Lauf in Langsur nicht, um den Cup-Rekordgewinner zu entthronen.

Foto: Holger Teusch