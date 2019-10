Leichtathletik : Deulux-Testlauf: Alte Strecke dank neuer Brücke

Langsur Die LG Langsur bietet am 12. Oktober einen Testlauf über die traditionelle Deulux-Lauf-Strecke an. Nach Fertigstellung der neuen Brücke zwischen Metzdorf und Moersdorf kann am 9. November wieder auf der traditionellen Strecke gelaufen werden.

Der Langsurer Deulux-Lauf kehrt nach drei Jahren endlich zurück zu seinen Wurzeln und auf die traditionelle Strecke. Nach Fertigstellung der neuen Brücke zwischen Metzdorf auf deutscher und Moersdorf auf luxemburgischer Seite führt der größte grenzüberschreitende Lauf der Region am 9. November wieder über den Originalparcours. Die alte Brücke über die bis 2015 gelaufen wurde, war baufällig und musste abgerissen werden.