Deuluxlauf: Fünf Freistarts für den Bitcup-Abschluss

Die Laufsaison neigt sich dem Ende entgegen. In Langsur feiern die Sportler aus der Region Trier traditionell nach dem Deuluxlauf den Abschluss. Sie können dabei sein. Der Trierische Volksfreund verlost fünf Freistarts.

Mehr als 2000 Teilnehmer werden am 10. November zum 27. Deuluxlauf in Langsur erwartet. Die letzte Wertung über zehn Kilometer für den Bitburger Laufcup gilt in der Region als Abschluss der Wettkampfsaison. Die Strecke führt dabei zum dritten Mal über bei Metzdorf nicht über die Sauer, weil die neue Fußgängerbrücke dort noch nicht in Betrieb ist. Wer dabei sein will, kann einen der fünf Freistarts gewinnen, die der Trierische Volksfreund in Kooperation mit der LG Langsur dafür verlost.

Das Bewerbungsformular finden Sie unter www.mitmachen.volksfreund.de/deuluxlauf