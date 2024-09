Deutsch-belgischer Halbmarathon Sechsten Heimsieg für Belgier in Deutschland

Einmal von Deutschland nach Hause nach Belgien und zurück, Christoph Gallo feierte beim grenzüberschreitenden Eifel-Ardennen-Halbmarathon im Rahmen des Tunnellaufs des SC Bleialfs am vergangenen Samstag seinen sechsten Sieg. Der 34-Jährige konnte sich schon auf der Streckenhälfte in seinem Heimatort Weppeler in Belgien bereits feiern lassen. Auf den zweiten 10,5 Kilometern zurück nach Bleialf ließ er sich den Sieg (in 1:24:21 Stunden) auch nicht mehr nahmen. Schnellste Frau war mit Kerstin Heinen in 1:37:49 Stunden ebenfalls eine Läuferin von Gallos belgischen Klub AC Eifel.