Viele Teilnehmer und gute Zeiten im Hochwald Die 13 bringt Glück: Rekorde beim Hermeskeiler Radweglauf

675 Teilnehmer und damit so viele wie noch nie in der Veranstaltungsgeschichte, kamen ins Ziel am Endpunkt des Ruwer-Hochwald-Radwegs in Hermeskeil. Und erst als fast schon der letzte Läufer im Ziel war, setzte am späten Samstagnachmittag der Regen ein. Der alte Teilnehmerrekord datierte aus dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 (615 Finisher). Auch wenn detaillierte Zahlen aus der Anfangszeit fehlen, es dürfte das größte Läuferfeld sein, das Hermeskeil in seiner bis in die 1980iger-Jahre zurückreichenden Volkslauf-Tradition je gesehen hat.