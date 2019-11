Leichtathletik : Doppelstarter gewinnen im Kerzenschein (Fotos)

Wallenborn Sonja Vernikov aus Mechernich in der Nordeifel verbesserte den Brubbellauf-Streckenrekord auf 38:09 Minuten. Wie für den schnellsten Mann Dominik von Wirth von der TG Konz war es das zweite Rennen am vergangenen Samstag.

Einmal laufen war den Siegern des 15. Brubbellauf des SV Wallenborn zu wenig. Das hatte aber nichts mit den Temperaturen um den Gefrierpunkt und damit einem besonders langem Warm-up zu tun. Sonja Vernikov hatte mittags bereits den Sieg beim Rurbrückenlauf im nordrhein-westfälischen Linnich über 3,8 Kilometer mitgenommen. Das war dann eher locker gewesen. Auf den fünf Brubbellauf-Runden zu jeweils gut zwei Kilometern drehte die 18-Jährige vom LAZ Puma Rhein-Sieg dann richtig auf. Im Schein von Kerzen, Fackeln und anderen Lichtern siegte die Deulux-Lauf-Vierte in 38:09 Minuten und verbesserte damit den erst ein Jahr alten Streckenrekord von Rheinlandmeisterin Viola Pulvermacher aus Kötterichen (Vulkaneifelkreis) um 19 Sekunden.

„Ich war heute Morgen beim Parklauf in Merzig fünf Kilometer gelaufen“, erzählte Dominik von Wirth aber ebenfalls von einer Vorbelastung. Das war aber nicht der Grund, weshalb der 29-Jährige von der TG Konz keinen Gedanken an den Streckenrekord des fünfmaligen Brubbellauf-Gewinners Yannik Duppich (LG Vulkaneifel, Erster 2007, 2013, 2015-17) verschwendete. Duppich lief 2017 mit 32:33 Minuten einfach in einer anderen Sphäre durch das Halbdunkel des Eifelorts Wallenborn. Von Wirth reichten mit der Startnummer 111 auf der Brust 36:23 Minuten zum Sieg vor Damian Gindorf (PST Trier/37:36), der zufälligerweise die Startnummer 222 bekommen hatte, und Patrick Gillenkirch (LG Pronsfeld-Lünebach/38:38).