25. Mürmeslauf in Ellscheid : Doppelt so viel Läufer dank Teamwertung

Ellscheid 217 Läufer kamen beim Silberjubiläum des Mürmeslaufs in Ellscheid in die Vulkaneifel.

Das neue Konzept kam an! Zum Silberjubiläum des Mürmeslaufs zählte der ausrichtende SV Ellscheid fast doppelt so viele Teilnehmer im Ziel, wie im vergangenen Jahr. 217 Läufer und Walker kamen trotz reduziertem Streckenangebot. Aber das kompakte Programm mit anfängerfreundlicher 4,8-Kilometer-Strecke und Teamwertung von jeweils vier Läufern eines Vereins, einer Firma oder anderen Gruppe lockte mehr Teilnehmer an, als das traditionelle Volkslauf-Programm.

Den Schnellsten kennt man in Ellscheid bereits. Siegfried Krischer siegte bereits 2014, 2016 und 2017 auf dem damaligen Zehn-Kilometer-Parcours. Auch auf der kaum halb so langen Strecke setzte sich der Läufer vom TSV Bayer 04 Leverkusen in 16:31 Minuten gegen Marc Prins (Team Sport Brand/16:44) und Ingo Warken (LT Liesertal/17:29) durch. Schnellste Läuferin war Prins' Ehefrau Jule in 16:57 Minuten.