Dorfcrosslauf Bengel Matsch frisst Schuhe

Der Schlamm beim Dorfcrosslauf in Bengel war hungrig nach Schuhen. Wer am vergangenen Samstag die Fußbekleidung nicht fest genug geschnürt hatte, tappte mitunter schon nach wenigen Schritten mit Socken im knöcheltiefen Matsch. Der Morast zog gierig an den Schuhen und in den Nachwuchsrennen liefen einige Kinder mit nur noch einem Schuh und Socken am anderen Fuß ins Ziel. Trotz der schweren Bedingungen: „Mir hat der Lauf richtig viel Spaß gemacht. Es war zwar unglaublich anstrengend, aber ich habe während eines Laufs noch nie so viel gelacht“, sagte Christina Kappel (TuS Irmenach). Als Zweitschnellste auf der Sieben-Kilometer-Langstrecke musste sie sich nur Désirée Joerg (Wehlener Lauftrio) geschlagen geben. Dritte und schnellste Teilnehmerin mit reinen Straßenlaufschuhen (mit entsprechend wenig Profil) wurde die aus Bengel stammende ehemalige U-23-Ruder-Vizeeuropameisterin Annika Elsen (RV Treviris Trier). Bei den Männern überraschte Thomas Koch (Ausdauerteam Morbach) bei seiner Bengel Premiere. Finn Willars (SV Gerolstein) über vier Kilometer gegen den frischgebackenen U-18-Rheinland-Pfalz-Hallenmeister Theo Knopp (PST Trier) durch. Schnellste Frau auf der Mittelstrecke war Annika Pfeiffer (LT Büdlich-Breit-Naurath/Mittelstrecke).