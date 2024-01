Mit Socken im Dreck Dorfcrosslauf in Bengel – Wenn der Matsch die Laufschuhe frisst

Der Schlamm beim Dorfcrosslauf in Bengel war hungrig nach Schuhen. Wer am vergangenen Samstag die Fußbekleidung nicht fest genug geschnürt hatte, tappte mitunter schon nach wenigen Schritten mit Socken im knöcheltiefen Matsch. Der Morast zog gierig an den Schuhen und in den Nachwuchsrennen liefen einige Kinder mit nur noch einem Schuh und Socken am anderen Fuß ins Ziel.